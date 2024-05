Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt am Montagnachmittag

Heute halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 11 364,59 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,227 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,231 Prozent höher bei 11 370,51 Punkten in den Handel, nach 11 344,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 340,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 11 392,82 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 11 730,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der SMI auf 11 429,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, stand der SMI bei 11 437,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,74 Prozent aufwärts. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 444,40 CHF), Swiss Life (+ 0,97 Prozent auf 623,80 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 100,25 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 222,60 CHF) und Swisscom (+ 0,69 Prozent auf 508,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-0,99 Prozent auf 71,94 CHF), Lonza (-0,95 Prozent auf 522,80 CHF), Nestlé (-0,24 Prozent auf 92,48 CHF), Novartis (-0,22 Prozent auf 89,30 CHF) und Givaudan (-0,15 Prozent auf 3 956,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 423 748 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 248,043 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

