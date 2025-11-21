SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Swiss Life-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 401,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,493 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 141,08 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 20.11.2025 auf 859,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,11 Prozent zugenommen.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,01 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag des Swiss Life-Papiers an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Swiss Life-Aktie auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at