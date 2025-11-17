Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Am Montag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,45 Prozent tiefer bei 12 577,74 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,471 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,011 Prozent tiefer bei 12 632,90 Punkten, nach 12 634,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 655,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 573,46 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 12 644,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 074,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 11 627,04 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,20 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,06 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 171,25 CHF), Alcon (+ 0,06) Prozent auf 61,74 CHF), UBS (-0,39 Prozent auf 30,76 CHF) und Swiss Life (-0,44 Prozent auf 866,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-2,51 Prozent auf 141,90 CHF), Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 153,35 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 93,46 CHF), Sika (-1,00 Prozent auf 153,70 CHF) und Geberit (-0,99 Prozent auf 622,20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 733 708 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 247,127 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at