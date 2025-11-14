SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Swiss Life-Anteile an diesem Tag bei 501,20 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,200 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 176,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 882,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,10 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 24,44 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at