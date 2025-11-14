Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables Swiss Life-Investment? 14.11.2025 10:03:43

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Swiss Life-Anteile an diesem Tag bei 501,20 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,200 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 176,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 882,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,10 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 24,44 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Life

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten