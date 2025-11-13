Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI-Entwicklung
|
13.11.2025 15:58:39
Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Verluste
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 2 079,22 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,243 Prozent stärker bei 2 091,01 Punkten, nach 2 085,94 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 094,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 076,97 Punkten erreichte.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 025,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der SLI bei 1 992,55 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 1 924,58 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,20 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1,48 Prozent auf 59,00 CHF), Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 879,20 CHF), Temenos (+ 0,93 Prozent auf 75,80 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,34 CHF) und ams-OSRAM (+ 0,57 Prozent auf 10,56 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-2,53 Prozent auf 331,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,79 Prozent auf 156,00 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 587,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,70 CHF) und Sika (-1,24 Prozent auf 155,85 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 202 311 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 248,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25