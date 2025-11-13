Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Verluste

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 2 079,22 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,243 Prozent stärker bei 2 091,01 Punkten, nach 2 085,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 094,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 076,97 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 025,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, lag der SLI bei 1 992,55 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 1 924,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,20 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1,48 Prozent auf 59,00 CHF), Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 879,20 CHF), Temenos (+ 0,93 Prozent auf 75,80 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,34 CHF) und ams-OSRAM (+ 0,57 Prozent auf 10,56 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-2,53 Prozent auf 331,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,79 Prozent auf 156,00 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 587,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,70 CHF) und Sika (-1,24 Prozent auf 155,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 202 311 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 248,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent an der Spitze im Index.

