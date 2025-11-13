SMI-Handel aktuell: SMI verbucht Abschläge

Der SMI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 12 760,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 12 823,22 Punkte an der Kurstafel, nach 12 793,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 12 843,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 747,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,95 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 12 484,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der SMI bei 11 978,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 703,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,78 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 879,20 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,34 CHF), Givaudan (+ 0,38 Prozent auf 3 459,00 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 152,35 CHF) und Holcim (+ 0,00 Prozent auf 73,66 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,79 Prozent auf 156,00 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 587,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,70 CHF), Sika (-1,24 Prozent auf 155,85 CHF) und Geberit (-1,21 Prozent auf 638,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 202 311 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,591 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,29 zu Buche schlagen. Mit 5,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

