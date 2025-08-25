Stellantis Aktie

Elektro-Strategie kippt 25.08.2025 14:16:38

Stellantis-Aktie schwächelt: Opel rückt von Elektro-Alleingang ab und setzt weiter auf Multi-Energy

Die Stellantis-Tochter Opel hat ihre ambitionierte Elektro-Strategie gekippt.

Statt wie angekündigt ab dem Jahr 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos auszuliefern, werden Verbrennermodelle noch deutlich länger zu haben sein.

Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Wenn diese es verlangten, werde man auch weiterhin auf die bisherige "Multi Energy"-Strategie setzen. Damit ist gemeint, dass jedes Modell mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder Verbrenner angeboten wird. "Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrageseite anderes verlangt", heißt es in einer Reaktion auf mehrere Medienberichte.

Die Jahreszahl für das nun abgeblasene Verbrenner-Ende hatte Opel-Chef Florian Huettl im Jahr 2023 genannt. In der Zwischenzeit hat der multinationale Mutter-Konzern Stellantis deutlich an Ertragskraft verloren und die Pläne für ein großes Batteriezellenwerk am Opel-Standort Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt.

Gleichwohl will Opel die Elektroantriebe weiter voranbringen. Positive Marktsignale und politische Maßnahmen gebe es beispielsweise in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Opel sei bereit für die elektrifizierte Mobilität und als erster deutscher Hersteller mit einem komplett elektrifizierten Modellportfolio auf dem Markt.

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent tiefer bei 8,54 Euro.

/ceb/DP/stw

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)

