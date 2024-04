Stellantis will unbestimmte Zahl von US-Arbeitsplätzen streichen

Von Ian Walker

NEW YORK (Dow Jones)--Stellantis will in den USA eine nicht näher genannte Zahl von Arbeitsplätzen streichen. Dadurch soll die Produktivität angesichts des schwierigen Umfelds verbessert werden. Der in New York, Mailand und an der Euronext Paris notierte Autohersteller teilte mit, in den kommenden Monaten Entlassungen in nicht näher definiertem Umfang zu planen, da er das Geschäft in einer "stark wettbewerbsorientierten und herausfordernden US-Automobilindustrie" stärken wolle. Der Konzern, zu dessen Marken Chrysler, Alfa Romeo und Fiat gehören, erklärte, die Entscheidung sei Teil einer laufenden Überprüfung des Geschäfts.

Am Vortag hatte Automotive News berichtet, dass Stellantis 199 Vollzeitbeschäftigte in seinem Sterling Heights Montagewerk in Detroit entlässt. Das Werk beschäftigt 6.222 Mitarbeiter, die in drei Schichten arbeiten. Davon sind 5.916 auf Stundenbasis beschäftigt, der Rest ist fest angestellt. Der Autohersteller, der aus dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler und dem Peugeot-Hersteller PSA Group hervorgegangen ist, hatte Ende 2023 weltweit rund 271.000 Mitarbeiter. Der Jeep-Hersteller hat 35 Produktionsstätten in Nordamerika, davon 22 in den USA, sechs in Kanada und sieben in Mexiko.

