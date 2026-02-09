STMicroelectronics Aktie
WKN: 897710 / ISIN: US8610121027
|
09.02.2026 16:39:48
STMicroelectronics Shares Climb 8% Over Strategic Collaboration With Amazon Web Services
(RTTNews) - Shares of STMicroelectronics N.V. (STM) are climbing roughly 8 percent on Monday morning trading following a wider strategic collaboration with Amazon Web Services under a multi-year, multi-billion dollar commercial agreement, which includes several product categories.
The company's stock is currently trading at $32.47, up 8.76 percent or $2.64, over the previous close of $29.83 on the New York Stock Exchange. It has traded between $17.25 and $33.47 in the past one year.
In connection with the expanded relationship, STMicroelectronics has issued warrants to AWS for the purchase of up to 24.8 million ordinary shares.
Analysen zu STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
|27,00
|7,14%
