Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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30.05.2026 09:50:00

Stock Split Watch: Is Eli Lilly Next?

Eli Lilly (NYSE: LLY) may not immediately come to mind when you think of growth stocks. Instead, you might think of technology or even consumer-oriented players. But Lilly actually has shown itself to be a top growth player in recent quarters, and this is thanks to its strength in one particular market: the obesity drug market.Lilly has slipped ahead of rival Novo Nordisk to control the GLP-1 drug market in the U.S., now holding about 60% share. This is a big deal considering the high demand for these weight loss drugs, which has translated into blockbuster revenue.Investors, recognizing this, have piled into Lilly stock -- over the past three years, the shares have advanced more than 160%. Lilly, along with other growth stocks, struggled in the first months of this year, but over the past month, the stock has rocketed higher, surpassing $1,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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