Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
30.05.2026 09:50:00
Stock Split Watch: Is Eli Lilly Next?
Eli Lilly (NYSE: LLY) may not immediately come to mind when you think of growth stocks. Instead, you might think of technology or even consumer-oriented players. But Lilly actually has shown itself to be a top growth player in recent quarters, and this is thanks to its strength in one particular market: the obesity drug market.Lilly has slipped ahead of rival Novo Nordisk to control the GLP-1 drug market in the U.S., now holding about 60% share. This is a big deal considering the high demand for these weight loss drugs, which has translated into blockbuster revenue.Investors, recognizing this, have piled into Lilly stock -- over the past three years, the shares have advanced more than 160%. Lilly, along with other growth stocks, struggled in the first months of this year, but over the past month, the stock has rocketed higher, surpassing $1,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
26.05.26
|Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Dreifach-Übernahme im Impfstoff-Sektor (dpa-AFX)
|
26.05.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
19.05.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.05.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.05.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben (dpa-AFX)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|947,10
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.