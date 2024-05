STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt am Donnerstagnachmittag ab

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,14 Prozent schwächer bei 4 528,71 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 4 535,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 535,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 521,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 540,72 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,011 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 4 326,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 264,52 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 036,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 543,01 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 3,78 Prozent auf 236,10 CHF), Zurich Insurance (+ 2,54 Prozent auf 464,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,26 Prozent auf 456,10 EUR), Rio Tinto (+ 1,48 Prozent auf 56,04 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,16 Prozent auf 40,21 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-6,46 Prozent auf 175,58 EUR), GSK (-1,43 Prozent auf 17,87 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,32 Prozent auf 68,09 EUR), BP (-1,09 Prozent auf 4,92 GBP) und UBS (-1,05 Prozent auf 27,38 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 448 509 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 538,293 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

