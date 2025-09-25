BP Aktie
|5,00EUR
|0,00EUR
|0,03%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 500 auf 490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. BP gehört aber neben Repsol und Shell weiter zu Tarrs Favoriten./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,38 £
|
Abst. Kursziel*:
11,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
