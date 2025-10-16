BP Aktie
|4,76EUR
|-0,04EUR
|-0,92%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht und vor Quartalszahlen des britischen Ölkonzerns von 400 auf 420 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einem schwachen Umfeld für den Ölhandel stehe eine höhere Produktion gegenüber, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,15 £
|
Abst. Kursziel*:
1,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
15.10.25
|Zuversicht in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
14.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)