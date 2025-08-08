BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit von der bisherigen Berichtssaison zum zweiten Quartal. Große Ölkonzerne hätten gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Konzerne mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell. BP gehöre zu den Unternehmen, bei denen er in den kommenden Jahren das deutlichste Potenzial sieht für den Verkauf von Geschäftsteilen./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
4,22 £
Abst. Kursziel*:
6,70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
4,22 £
Abst. Kursziel aktuell:
6,65%
Analyst Name::
Michele della Vigna
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:11
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:05
|BP Neutral
|UBS AG
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
