BP Aktie

4,88EUR 0,03EUR 0,52%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

03.10.2025 07:30:04

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,60 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:30 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
07:40 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:29 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:00 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:27 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Aumovio Buy UBS AG
02.10.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.10.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
02.10.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.10.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Apple Neutral UBS AG
