BP Aktie
|4,88EUR
|0,03EUR
|0,52%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
03.10.2025 07:30:04
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,60 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4,85
|-0,11%
