STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent stärker bei 4 437,89 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 4 408,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 411,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 408,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 443,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,264 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 518,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 422,20 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 26.07.2023, mit 3 973,55 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,96 Prozent auf 44,65 GBP), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 133,55 CHF), Roche (+ 1,66 Prozent auf 282,10 CHF), Rio Tinto (+ 1,46 Prozent auf 50,48 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,10 Prozent auf 130,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-2,70 Prozent auf 43,56 EUR), Nestlé (-1,89 Prozent auf 87,14 CHF), UniCredit (-0,41 Prozent auf 38,03 EUR), Novartis (-0,35 Prozent auf 96,59 CHF) und Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,17 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 827 095 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 533,662 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

