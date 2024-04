STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,70 Prozent auf 4 415,84 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 4 386,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 385,26 Punkten am Vortag.

Bei 4 381,72 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 422,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 374,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 074,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 044,51 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,91 Prozent zu. 4 462,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,10 Prozent auf 178,02 EUR), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 131,25 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,28 Prozent auf 77,09 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 42,68 CHF) und UniCredit (+ 1,80 Prozent auf 34,63 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-2,23 Prozent auf 5,27 GBP), National Grid (-0,99 Prozent auf 10,27 GBP), AstraZeneca (-0,74 Prozent auf 109,82 GBP), BAT (-0,52 Prozent auf 22,95 GBP) und Unilever (-0,51 Prozent auf 37,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 16 074 294 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 525,842 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BAT-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at