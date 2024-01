STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert schlussendlich

Am Montag stieg der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,42 Prozent auf 4 210,92 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 4 204,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 193,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 214,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 199,98 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 4 093,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 3 783,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 862,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,91 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 214,75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 162,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,01 Prozent auf 61,88 EUR), BAT (+ 0,94 Prozent auf 23,55 GBP), Nestlé (+ 0,91 Prozent auf 99,39 CHF) und BP (+ 0,89 Prozent auf 4,66 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-4,86 Prozent auf 30,75 EUR), BASF (-1,30 Prozent auf 45,06 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 44,82 EUR), Enel (-1,03 Prozent auf 6,21 EUR) und Allianz (-0,62 Prozent auf 246,55 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 18 878 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 437,962 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,19 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

