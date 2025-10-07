Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 kommt am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent auf 5 632,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,830 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent höher bei 5 629,64 Punkten, nach 5 628,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 633,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 612,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 5 318,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 5 341,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 969,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 674,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Airbus SE (+ 0,82 Prozent auf 202,75 EUR), Eni (+ 0,57 Prozent auf 15,18 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 29,10 EUR) und adidas (+ 0,43 Prozent auf 188,25 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-3,47 Prozent auf 27,37 EUR), BMW (-1,57 Prozent auf 87,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,25 Prozent auf 38,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,25 Prozent auf 54,71 EUR) und Infineon (-1,03 Prozent auf 33,73 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 632 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 341,128 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie hat mit 6,18 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

