Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent auf 4 760,48 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 4 756,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 755,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 747,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 761,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 546,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 479,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 454,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,50 Prozent auf 27,78 GBP), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), BAT (+ 1,40 Prozent auf 38,38 GBP), Airbus SE (+ 0,82 Prozent auf 202,75 EUR) und Richemont (+ 0,62 Prozent auf 153,65 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-1,85 Prozent auf 33,99 GBP), GSK (-0,84 Prozent auf 16,03 GBP), Rio Tinto (-0,81 Prozent auf 49,51 GBP), Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 874,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,72 Prozent auf 5,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 292 410 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 341,128 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

