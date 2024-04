STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 4 321,74 Punkte zurück. In den Handel ging der STOXX 50 0,062 Prozent stärker bei 4 329,59 Punkten, nach 4 326,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 319,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 352,94 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 1,49 Prozent zurück. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 4 374,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 058,61 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 18.04.2023, einen Stand von 4 052,53 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,61 Prozent aufwärts. 4 462,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,44 Prozent auf 43,99 CHF), National Grid (+ 1,58 Prozent auf 10,29 GBP), UniCredit (+ 1,31 Prozent auf 34,78 EUR), Diageo (+ 1,25 Prozent auf 28,34 GBP) und Enel (+ 1,17 Prozent auf 5,86 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,85 Prozent auf 128,00 CHF), BP (-0,87 Prozent auf 5,12 GBP), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 442,00 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 25,46 CHF) und SAP SE (-0,70 Prozent auf 167,58 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 938 901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 518,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at