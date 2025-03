STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt mittags

Der Euro STOXX 50 performt am Mittwochmittag positiv.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,41 Prozent stärker bei 5 384,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,504 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,379 Prozent auf 5 330,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 309,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 330,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 386,63 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,74 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 12.02.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 405,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2024, einen Stand von 4 965,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wies der Euro STOXX 50 4 983,20 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. 4 845,89 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 3,13 Prozent auf 51,72 EUR), Siemens (+ 3,07 Prozent auf 230,05 EUR), Allianz (+ 2,43 Prozent auf 346,00 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,33 Prozent auf 166,88 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,07 Prozent auf 572,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-2,24 Prozent auf 13,52 EUR), Bayer (-0,19 Prozent auf 23,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,05 Prozent auf 108,90 EUR), Enel (+ 0,01 Prozent auf 6,99 EUR) und Stellantis (+ 0,09 Prozent auf 11,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 488 532 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 314,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at