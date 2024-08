STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 4 584,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,961 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 4 580,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 571,60 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 598,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 580,12 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 4 979,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 956,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 4 332,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1,60 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 1,47 Prozent auf 132,44 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,33 Prozent auf 3,44 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 13,98 EUR), BMW (+ 1,15 Prozent auf 80,74 EUR) und UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 33,55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,00 Prozent auf 29,63 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 180,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,27 Prozent auf 36,61 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 23,75 EUR) und Bayer (-0,09 Prozent auf 26,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 406 859 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 314,963 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at