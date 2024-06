STOXX-Handel STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus

STOXX 50-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Der STOXX 50 schloss am Freitag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 4 491,93 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 4 508,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 486,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 522,17 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,390 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 478,28 Punkte. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 4 428,10 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 28.06.2023, mit 3 959,22 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,80 Prozent auf 64,57 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 189,52 EUR), Novartis (+ 0,75 Prozent auf 96,17 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,73 Prozent auf 28,34 GBP) und AXA (+ 0,72 Prozent auf 30,53 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil LOréal (-2,99 Prozent auf 409,38 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,79 Prozent auf 129,02 EUR), Hermès (Hermes International) (-1,75 Prozent auf 2 137,50 EUR), Reckitt Benckiser (-1,61 Prozent auf 42,82 GBP) und EssilorLuxottica (-1,32 Prozent auf 200,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 597 097 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 595,864 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

