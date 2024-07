STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent leichter bei 4 508,54 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,173 Prozent leichter bei 4 519,10 Punkten, nach 4 526,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 519,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 497,92 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 4 475,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 326,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Stand von 3 963,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 37,24 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,58 Prozent auf 43,04 GBP), Richemont (+ 0,51 Prozent auf 137,75 CHF), Unilever (+ 0,32 Prozent auf 44,20 GBP) und Siemens (+ 0,24 Prozent auf 181,32 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-2,86 Prozent auf 50,44 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 455,70 EUR), Glencore (-1,80 Prozent auf 4,63 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 63,72 EUR) und Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 475,40 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 3 562 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 579,871 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent, die höchste im Index.

