STOXX-Handel STOXX 50 schlussendlich schwächer

Der STOXX 50 zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,58 Prozent tiefer bei 4 399,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,032 Prozent schwächer bei 4 424,29 Punkten, nach 4 425,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 396,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 424,54 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,330 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der STOXX 50 4 453,29 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 513,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 984,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,37 Prozent auf 45,44 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,24 Prozent auf 46,67 GBP), Roche (+ 0,83 Prozent auf 268,40 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,77 Prozent auf 57,61 EUR) und UniCredit (+ 0,76 Prozent auf 37,69 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-1,64 Prozent auf 24,84 GBP), RELX (-1,56 Prozent auf 35,91 GBP), Richemont (-1,54 Prozent auf 118,00 CHF), Enel (-1,31 Prozent auf 7,11 EUR) und Unilever (-1,20 Prozent auf 48,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 350 349 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 545,379 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at