STOXX-Handel STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,25 Prozent tiefer bei 4 098,41 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,200 Prozent tiefer bei 4 100,50 Punkten, nach 4 108,72 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 105,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 068,21 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,025 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 034,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 859,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 766,20 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 0,82 Prozent auf 4,63 GBP), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 90,41 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 25,51 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,49 Prozent auf 44,39 EUR) und SAP SE (+ 0,47 Prozent auf 137,08 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,88 Prozent auf 46,80 EUR), Diageo (-1,55 Prozent auf 27,65 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 35,98 CHF), Roche (-1,20 Prozent auf 251,30 CHF) und Siemens (-1,18 Prozent auf 160,50 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 741 782 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 420,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die höchste Dividendenrendite.

