STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Montagshandels leichter

Am Montag sinkt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,10 Prozent auf 4 448,89 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,066 Prozent auf 4 450,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 453,29 Punkten am Vortag.

Bei 4 445,40 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 451,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 415,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 4 521,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 3 885,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,72 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 1,05 Prozent auf 4,08 GBP), Richemont (+ 0,72 Prozent auf 133,60 CHF), Rio Tinto (+ 0,55) Prozent auf 47,68 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 25,27 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,45 Prozent auf 60,36 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-0,75 Prozent auf 195,32 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,65 Prozent auf 136,68 EUR), RELX (-0,54 Prozent auf 35,13 GBP), BP (-0,51 Prozent auf 4,39 GBP) und AstraZeneca (-0,48 Prozent auf 129,84 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 564 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 543,574 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

