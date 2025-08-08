Novo Nordisk Aktie
|43,44EUR
|1,45EUR
|3,45%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts wöchentlicher Verschreibungsstatistiken zu GLP-1-Abnehmmitteln auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Wie Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, entwickele sich der Markt derzeit insgesamt stabil. Vorausschauend geht er angesichts der anhaltenden Präsenz von Compoundern von einem langsameren sequenziellen Wachstum aus./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
308,85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
