Novo Nordisk Aktie

43,44EUR 1,45EUR 3,45%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

08.08.2025 14:42:21

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts wöchentlicher Verschreibungsstatistiken zu GLP-1-Abnehmmitteln auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Wie Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, entwickele sich der Markt derzeit insgesamt stabil. Vorausschauend geht er angesichts der anhaltenden Präsenz von Compoundern von einem langsameren sequenziellen Wachstum aus./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
308,85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

