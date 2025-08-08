Novo Nordisk Aktie
|43,81EUR
|1,82EUR
|4,33%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
43,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
308,85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|43,69
|4,05%
