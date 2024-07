STRABAG-Aktie gesucht: STRABAG holte sich Aufträge in Slowenien

Der börsennotierte Baukonzern STRABAG hat in Slowenien die Ausschreibung dreier Projekte im Gesamtwert von 98 Mio. Euro gewonnen.

Neben der Errichtung eines Gebäudekomplexes für die Veterinärmedizinische Universität in Ljubljana geht es um ein Wohnbauprojekt in der slowenischen Hauptstadt und eine Lagerhalle im Hafen Koper, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Laut STRABAG -Chef Klemens Haselsteiner arbeiten bei der Tochter im südöstlichen Nachbarland 130 Menschen.

In Wien verteuern sich STRABAG-Papiere letztlich um 0,79 Prozent auf 38,30 Euro.

phs/cgh