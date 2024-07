Strabag baut Autobahnbrücke in Deutschland

Der österreichische Bauriese Strabag hat den Zuschlag für den Bau einer Autobahnbrücke in Deutschland erhalten. Der Auftragswert liege "im niedrigen dreistelligen Millionenbereich", gab der börsennotierte Konzern am Donnerstag bekannt. Das Volumen liegt also bei über 100 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2023 hatte die Strabag einen Jahresumsatz von fast 18 Mrd. Euro erzielt.

Der Baustart für den Ersatzneubau der 900 Meter langen Talbrücke Uttrichshausen an der A7 in Hessen erfolgt den Angaben zufolge heuer im August. Die Fertigstellung sei laut DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH für Ende 2029 vorgesehen, so die Strabag.

Teil des Auftrages sei auch der Rückbau der beiden 880 Meter langen und zusammen rund 30 Meter breiten Bestandsbauwerke. Diese seien von 1966 bis 1968 erbaut worden "und müssen nun altersbedingt durch einen neuen, modernen Brückenbau ersetzt werden".

Die A7 sei mit 962 Kilometern die längste Bundesautobahn Deutschlands. Das Brückenbauwerk Uttrichshausen befinde sich südlich der Stadt Fulda.

kre/tpo

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com