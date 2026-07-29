Strategic Education, Inc. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Strategic Education, Inc. (STRA) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $37.16 million, or $1.71 per share. This compares with $32.33 million, or $1.37 per share, last year.

Excluding items, Strategic Education, Inc. reported adjusted earnings of $38.33 million or $1.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $337.26 million from $321.47 million last year.

Strategic Education, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $37.16 Mln. vs. $32.33 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.37 last year. -Revenue: $337.26 Mln vs. $321.47 Mln last year.