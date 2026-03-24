KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.03.2026 09:04:00
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit Längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu. Hat das schon Folgen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!