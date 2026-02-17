Sunoco LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097
|
17.02.2026 13:52:57
Sunoco LP Q4 Income Retreats
(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $76 million, or $0.09 per share. This compares with $141 million, or $0.75 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 63.2% to $8.600 billion from $5.269 billion last year.
Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $76 Mln. vs. $141 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.75 last year. -Revenue: $8.600 Bln vs. $5.269 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units
|
16.02.26
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)