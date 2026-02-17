Sunoco LP Partnership Units Aktie

Sunoco LP Partnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 13:52:57

Sunoco LP Q4 Income Retreats

(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $76 million, or $0.09 per share. This compares with $141 million, or $0.75 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 63.2% to $8.600 billion from $5.269 billion last year.

Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $76 Mln. vs. $141 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.75 last year. -Revenue: $8.600 Bln vs. $5.269 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units

mehr Nachrichten