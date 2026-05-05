Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Starke Zahlen 05.05.2026 22:14:00

Super Micro Computer-Aktie deutlich höher: Gewinnerwartungen übertroffen

Super Micro Computer-Aktie deutlich höher: Gewinnerwartungen übertroffen

Für Super Micro-Anleger wurde es am Dienstag nachbörslich spannend: Das Unternehmen hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlicht.

In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat Super Micro Computer einen Gewinnsprung hingelegt. Das EPS stieg von 0,170 US-Dollar je Aktie auf 0,84 US-Dollar je Aktie und lag damit höher als am Markt erwartet worden war - die Analystenschätzungen hatten im Vorfeld bei einem EPS von 0,617 US-Dollar gelegen.

Auch der Umsatz verbesserte sich und stieg von 4,60 Milliarden US-Dollar auf 10,2 Milliarden US-Dollar weniger deutlich als erhofft: Analysten waren zuvor von Erlösen von 12,39 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die Super Micro-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 11,72 Prozent auf 31,17 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Super Micro-Aktie im Blick: Analysten liefern widersprüchliche Signale

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Super Micro Computer Inc 23,76 -0,42% Super Micro Computer Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen