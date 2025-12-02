Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|
02.12.2025 19:56:58
SVP at Littelfuse Sells 2,333 Shares for a Modest Profit. Should You Stay Away From the Stock?
Deepak Nayar, Senior Vice President and General Manager of the Electronics Business divison at Littelfuse (NASDAQ:LFUS), exercised and immediately sold 2,333 common shares in an open-market transaction, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($255.50).* 1-year performance is calculated using November 26, 2025 as the reference date.
