NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Littelfuse-Einstiegs gewesen.

Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 244,86 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,084 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 252,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 033,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,31 Prozent angezogen.

Littelfuse war somit zuletzt am Markt 6,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at