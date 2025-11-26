Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Investition im Blick
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 244,86 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,084 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 252,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 033,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,31 Prozent angezogen.
Littelfuse war somit zuletzt am Markt 6,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Littelfuse Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Littelfuse Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Littelfuse Inc.
|216,00
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.