Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
16.11.2025 06:00:10
Swiss chemicals group Clariant warns of more production leaving Europe
Chief executive highlights continent’s higher energy and labour costs as he expands capacity in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
