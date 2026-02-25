Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
|
25.02.2026 15:42:49
Taboola.com Ltd. Reports Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Taboola.com Ltd. (TBLA) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $50.13 million, or $0.17 per share. This compares with $33.14 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $522.30 million from $491.04 million last year.
Taboola.com Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $50.13 Mln. vs. $33.14 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.10 last year. -Revenue: $522.30 Mln vs. $491.04 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 444 M To $ 462 M
Analysen zu Taboola (Taboola.com)
