Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|
19.12.2025 14:35:21
Taiwan: Several injured in attacks at metro stations
Authorities in Taiwan have said that at least nine people have been injured in a smoke grenade and knife attack in the capital, Taipei. The perpetrator is thought to have killed himself to escape arrest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
