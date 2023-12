Take-Two Interactive-Aktie höher: Take-Two Interactive steigt für SeaGen in den NASDAQ-100 auf

Die Aktien von Take-Two Interactive werden in den NASDAQ-100 aufgenommen.

Wie der Börsenbetreiber NASDAQ mitteilte, müssen dafür SeaGen den Index verlassen. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch Pfizer , die voraussichtlich am 14. Dezember 2023 abgeschlossen wird. Die Änderung soll mit Handelsbeginn am 18. Dezember umgesetzt werden.Zeitweise klettert die Take-Two Interactive -Aktie an der NASDAQ um 2,99 Prozent auf 161,90 Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)