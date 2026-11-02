TAT Technologies Ltd. Profit Rises In Q3

(RTTNews) - TAT Technologies Ltd. (TATT) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $7.67 million, or $0.58 per share. This compares with $4.84 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, TAT Technologies Ltd. reported adjusted earnings of $7.67 million or $0.58 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.2% to $55.56 million from $46.23 million last year.

TAT Technologies Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.67 Mln. vs. $4.84 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.37 last year. -Revenue: $55.56 Mln vs. $46.23 Mln last year.