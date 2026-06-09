Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Index im Fokus
|
09.06.2026 12:27:19
TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent fester bei 4 081,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,042 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 4 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 084,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 050,19 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 779,72 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 3 565,41 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 3 936,19 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,61 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 3,48 Prozent auf 80,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,26 Prozent auf 95,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,06 Prozent auf 15,83 EUR), HENSOLDT (+ 1,70 Prozent auf 79,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,19 Prozent auf 27,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,63 Prozent auf 54,55 EUR), TeamViewer (-2,67 Prozent auf 5,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,44 Prozent auf 25,60 EUR), EVOTEC SE (-2,39 Prozent auf 4,81 EUR) und Nagarro SE (-2,16 Prozent auf 39,04 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 142 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 188,537 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,94 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:30
|Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)