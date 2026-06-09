TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent fester bei 4 081,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,042 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 4 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 084,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 050,19 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 779,72 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 3 565,41 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 3 936,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,61 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 3,48 Prozent auf 80,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,26 Prozent auf 95,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,06 Prozent auf 15,83 EUR), HENSOLDT (+ 1,70 Prozent auf 79,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,19 Prozent auf 27,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,63 Prozent auf 54,55 EUR), TeamViewer (-2,67 Prozent auf 5,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,44 Prozent auf 25,60 EUR), EVOTEC SE (-2,39 Prozent auf 4,81 EUR) und Nagarro SE (-2,16 Prozent auf 39,04 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 142 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 188,537 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,94 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at