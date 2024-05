TecDAX aktuell: So bewegt sich der TecDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 3 458,54 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 520,562 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent stärker bei 3 452,31 Punkten in den Handel, nach 3 452,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 473,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 452,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,732 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 3 286,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 394,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 264,23 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,03 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 4,87 Prozent auf 51,85 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 23,37 EUR), Infineon (+ 1,33 Prozent auf 38,21 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,26 Prozent auf 46,72 EUR) und SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 181,48 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,48 Prozent auf 91,60 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,94 Prozent auf 27,70 EUR), Bechtle (-0,90 Prozent auf 46,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 21,92 EUR) und Kontron (-0,58 Prozent auf 20,54 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 991 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,100 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at