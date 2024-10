TecDAX aktuell: So steht der TecDAX mittags

TecDAX-Handel am Montagmittag.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent leichter bei 3 423,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 556,117 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent tiefer bei 3 434,97 Punkten in den Handel, nach 3 446,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 458,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 419,20 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, stand der TecDAX noch bei 3 400,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 326,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 3 019,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 2,98 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 29,46 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,95 Prozent auf 67,80 EUR), PNE (+ 0,85 Prozent auf 11,86 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,71 Prozent auf 45,08 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,64 Prozent auf 6,33 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Elmos Semiconductor (-3,35 Prozent auf 66,30 EUR), SMA Solar (-3,22 Prozent auf 18,01 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 31,65 EUR), Siltronic (-2,14 Prozent auf 68,60 EUR) und 1&1 (-1,72 Prozent auf 13,74 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 882 796 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

