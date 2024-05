TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der TecDAX verlor letztendlich an Boden.

Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,40 Prozent auf 3 363,24 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 520,754 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent schwächer bei 3 410,81 Punkten, nach 3 410,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 410,81 Punkte, das Tagestief hingegen 3 358,86 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,15 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.04.2024, einen Stand von 3 309,23 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 3 388,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wurde der TecDAX auf 3 226,05 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 0,95 Prozent auf 23,40 EUR), MorphoSys (+ 0,44 Prozent auf 68,15 EUR), Kontron (-0,09) Prozent auf 21,22 EUR), ATOSS Software (-0,22 Prozent auf 232,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,22 Prozent auf 53,70 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-5,57 Prozent auf 50,00 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 37,07 EUR), Sartorius vz (-3,01 Prozent auf 241,80 EUR), JENOPTIK (-2,59 Prozent auf 27,06 EUR) und TeamViewer (-2,28 Prozent auf 11,79 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 831 709 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie weist mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at