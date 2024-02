TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch derzeit aufwärts.

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,30 Prozent auf 3 387,04 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 514,166 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 382,11 Zählern und damit 0,158 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 376,76 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 382,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 393,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 268,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 993,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 297,99 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,88 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 398,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,95 Prozent auf 19,19 EUR), Nemetschek SE (+ 2,79 Prozent auf 86,92 EUR), TeamViewer (+ 2,02 Prozent auf 14,68 EUR), CANCOM SE (+ 1,98 Prozent auf 28,88 EUR) und ATOSS Software (+ 1,23 Prozent auf 246,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ADTRAN (-2,74 Prozent auf 6,38 USD), AIXTRON SE (-0,60 Prozent auf 33,34 EUR), SMA Solar (-0,20 Prozent auf 50,80 EUR), United Internet (-0,17 Prozent auf 23,56 EUR) und freenet (-0,17 Prozent auf 23,96 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 475 918 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 194,638 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 hat die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

