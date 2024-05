TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,29 Prozent fester bei 3 394,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 510,184 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent fester bei 3 385,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 384,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 402,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 385,02 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,91 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 10.04.2024, einen Wert von 3 383,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 3 414,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der TecDAX auf 3 233,30 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,09 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1,61 Prozent auf 50,60 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 37,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,90 Prozent auf 94,80 EUR), JENOPTIK (+ 0,80 Prozent auf 27,70 EUR) und 1&1 (+ 0,72 Prozent auf 16,88 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-2,04 Prozent auf 72,20 EUR), CANCOM SE (-1,02 Prozent auf 29,12 EUR), HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 38,08 EUR), SMA Solar (-0,85 Prozent auf 46,50 EUR) und Nemetschek SE (-0,53 Prozent auf 83,90 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 369 820 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 205,968 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,37 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at