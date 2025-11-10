TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag bei 62,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,600 ATOSS Software-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 171,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 107,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte ATOSS Software einen Börsenwert von 1,71 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der ATOSS Software-Aktie bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at